Число инфицированных коронавирусом в Британии выросло до 6,6 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Великобритании за сутки возросло почти на 1 тыс. и превысило 6,6 тыс. человек.

Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении министерства здравоохранения и социальных дел страны. При этом количество летальных исходов увеличилось на 54, до 335, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 9 утра 23 марта у 83 945 человек в Соединенном Королевстве были взяты анализы [на заражение коронавирусом], в 77 295 случаях результаты анализов оказались отрицательными, в 6650 случаях - положительными", - говорится в коммюнике.

Минздрав также подтвердил данные о числе новых летальных случаев, ранее распространенные Национальными службами здравоохранения Англии (303 умерших), Северной Ирландии (2), Уэльса (16) и Шотландии (14). Днем ранее число летальных исходов среди пациентов, зараженных новым коронавирусом, составляло 281. Число выздоровевших пациентов в Соединенном Королевстве в понедельник увеличилось до 135.

В настоящий момент в Великобритании берут анализы на заболевание только у людей, входящих в группы риска, а также у пациентов, доставленных в больницы в тяжелом состоянии. Тем, у кого наблюдаются лишь легкие симптомы, рекомендовано не обращаться к врачам вовсе, а самоизолироваться на семь дней. В связи с этим власти страны признают, что реальное количество заразившихся может быть существенно больше, чем число подтвержденных случаев. По оценкам главного санитарного врача Англии Криса Уитти и научного советника британского правительства Патрика Валланса, на каждого пациента, умершего в стране после заражения коронавирусом нового вида, может приходиться по тысяче инфицированных.