Пандемия повлечет серьезные последствия для экономики ФРГ

Распространение коронавируса будет иметь серьезные последствия для германской экономики, в понедельник правительство ФРГ заложило хорошую основу для их смягчения.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в аудиподкасте, который опубликовал в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Меркель впервые использует подобный формат, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Дорогие сограждане, как вы знаете, вчера я была вынуждена уйти на домашний карантин - в качестве меры предосторожности, поэтому сегодня я руководила заседанием кабинета в режиме телеконференции и таким путем обращаюсь к вам. Непривычно, но тем не менее для меня это было важно", - сказала Меркель.

Канцлер указала на то, что в понедельник было "очень важное" заседание правительства. "Становится все яснее, что это (пандемия - прим. ТАСС) будет иметь серьезные последствия для экономики", - подчеркнула она. По ее словам, власти были вынуждены согласовать дополнительный бюджет на текущий год. "Потому что мы нуждаемся в дополнительных средствах и не сможем соблюсти [закрепленный в конституции] "долговой тормоз", - признала канцлер.

"Правительство ФРГ приняло сегодня беспрецедентный пакет мер, чтобы смягчить последствия распространения коронавируса", - подчеркнула канцлер. По ее словам, сегодня власти "заложили хорошую основу" для этого.

Глава правительства выразила слова благодарности Бундестагу и Бундесрату за то, что пакет законопроектов будет рассмотрен уже на текущей неделе. "Тем самым мы смогли расширить финансовые рамки для реализации масштабных мер в социальной сфере, для поддержки экономики и нашего медицинского обеспечения", - подчеркнула она. Меркель напомнила, что многие компании и граждане оказались в бедственном положении из-за пандемии.