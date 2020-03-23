https://news.day.az/world/1215441.html Во Франции за сутки умерли 186 человек от вызванного коронавирусом заболевания
Во Франции за сутки умерли 186 человек от вызванного коронавирусом заболевания
По меньшей мере 186 человек умерли во Франции от вызванного коронавирусом заболевания за последние 24 часа, общее количество смертей на территории страны составило 860.
Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС
"Общее число случаев заражения коронавирусом составило 19 856..., количество умерших - 860 человек, на 186 человек больше, чем вчера", - отметил он. Веран также пояснил, что всего во Франции госпитализировано 8675 человек, 2082 человека находится в реанимации.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре