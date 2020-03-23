В Италии снизилась смертность от коронавируса

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного новым коронавирусом, и его последствий составило 601, на 50 человек меньше, чем сутки назад. Снижение числа летальных исходов регистрируется второй день.

Новые данные сообщил в понедельник глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"Сегодня мы зарегистрировали смерть 601 пациент. Общее число жертв превысило 6 тыс. Число инфицированных [на настоящий момент] превысило 50 тыс. и составляет 50 418", - сказал Боррелли.

Накануне сообщалось о 651 умершем, а в субботу был достигнут антирекорд - почти 800 умерших. Число излечившихся за сутки составило 408, достигнув в целом 7423 человек. Общее число инфицированных с момента начала пандемии - 63 927 человек.

Сообщается о смерти от вызываемого коронавирусом нового типа заболевания 24 врачей. Некоторые из них были на пенсии, но оказывали помощь коллегам в борьбе с эпидемией.

Тенденция на небольшое снижение темпов заражения отмечают власти северной области Ломбардия, где 21 февраля была выявлена локальная вспышка. Как отметили в Высшем институте здоровья, пока рано говорить о реальном спаде или снижении роста эпидемии. "Но предпринятые меры приносят плоды", - указали в учреждении, отметив необходимость недопущения перемещения людей между регионами.

Жесткий карантин и ограничение передвижения действуют на территории всей страны с 10 марта, и его срок, который пока рассчитан до 3 апреля, будет продлен.