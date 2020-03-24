В Иране умер первый корона-диссидент

От COVID-19 скончался журналист, не веривший в коронавирус, сообщает иранское агентство YJC, передает Day.Az со ссылкой на Говорит Москва.

По его данным, Джалали Кашане относился к опасности заболевания скептически, демонстративно отказывался от ношения масок и облизывал иранские святыни, чтобы доказать вымышленность заболевания.

Он оказался в больнице с тяжёлой формой пневмонии нового вида. Врачи не смогли его спасти.