https://news.day.az/world/1215468.html В Иране умер первый корона-диссидент
В Иране умер первый корона-диссидент
От COVID-19 скончался журналист, не веривший в коронавирус, сообщает иранское агентство YJC, передает Day.Az со ссылкой на Говорит Москва.
По его данным, Джалали Кашане относился к опасности заболевания скептически, демонстративно отказывался от ношения масок и облизывал иранские святыни, чтобы доказать вымышленность заболевания.
Он оказался в больнице с тяжёлой формой пневмонии нового вида. Врачи не смогли его спасти.
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