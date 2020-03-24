В Тбилиси принудительно закрыли компанию, в которой работало до 600 сотрудников

Следственная служба министерства финансов Грузии вынудила закрыться компанию, где работало до 600 сотрудников, и которая продолжала свою деятельность, несмотря на введение в стране чрезвычайного положения, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Онлайн.

Кроме этого, по информации ведомства, у некоторых сотрудников компании наблюдалась высокая температура.

"Соответствующие ведомства активно осуществляют мониторинг в рамках выданного президентом декрета о чрезвычайном положении и в случае выявления таких фактов, будет осуществлять жесткое реагирование", - заявляют в следственной службе.

С 21 марта по 21 апреля 2020 года на всей территории Грузии объявлено чрезвычайное положение для превенции распространения коронавируса. С 24 марта прекращается пассажирское сообщение - автомобильное и железнодорожное, между городами страны.

С 23 марта правительство Грузии ввело строгий карантин в муниципалитетах Марнеули и Болниси.