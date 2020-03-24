В Тбилиси принудительно закрыли компанию, в которой работало до 600 сотрудников
Следственная служба министерства финансов Грузии вынудила закрыться компанию, где работало до 600 сотрудников, и которая продолжала свою деятельность, несмотря на введение в стране чрезвычайного положения, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Онлайн.
Кроме этого, по информации ведомства, у некоторых сотрудников компании наблюдалась высокая температура.
"Соответствующие ведомства активно осуществляют мониторинг в рамках выданного президентом декрета о чрезвычайном положении и в случае выявления таких фактов, будет осуществлять жесткое реагирование", - заявляют в следственной службе.
С 21 марта по 21 апреля 2020 года на всей территории Грузии объявлено чрезвычайное положение для превенции распространения коронавируса. С 24 марта прекращается пассажирское сообщение - автомобильное и железнодорожное, между городами страны.
С 23 марта правительство Грузии ввело строгий карантин в муниципалитетах Марнеули и Болниси.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре