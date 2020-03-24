https://news.day.az/world/1215484.html Коронавирус в Армении вышел из под контроля - Пашинян в панике
Коронавирус в Армении вышел из под контроля - Пашинян в панике
В Армении зарегистрирован 41 новый случай коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.
"Сегодня у нас подтвержден 41 новый случай, масштабы и география этих случаев вызывают опасения...Из 235 пациентов с коронавирусом у 26 есть пневмония", - сказал Пашинян.
По его словам, сложившаяся ситуация требует ужесточения мер.
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