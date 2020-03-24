Коронавирус в Армении вышел из под контроля

В Армении зарегистрирован 41 новый случай коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Сегодня у нас подтвержден 41 новый случай, масштабы и география этих случаев вызывают опасения...Из 235 пациентов с коронавирусом у 26 есть пневмония", - сказал Пашинян.

По его словам, сложившаяся ситуация требует ужесточения мер.