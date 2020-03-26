https://news.day.az/world/1216221.html На ирано-турецкой границе произошло землетрясение
На ирано-турецкой границе произошло землетрясение
На ирано-турецкой границе в городе Хой в иранской провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение силой 4,4 балла.
Как сообщает АПА со ссылкой на телеканал NTV, очаг землетрясения залегал на глубине 7 км, передает Day.Az.
Отметим, что в результате произошедшего в том регионе в прошлом месяце землетрясения, в некоторых селах города Ван Турции погибли 9 человек, 54 получили телесные повреждения.
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