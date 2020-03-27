В США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается, передает ТАСС.

По их информации, в свете снижения спроса в Европе и США Саудовская Аравия с трудом находит новых покупателей нефти на этих рынках. Покупатели уже сталкиваются с проблемой нехватки хранилищ, из-за этого им сложнее приобретать дополнительные объемы, отмечает издание. "Сокращение цен [на нефть] Саудовской Аравией было направлено напрямую на завоевание российской доли рынка, в особенности в некоторых странах Европы, - отмечается в материале. - Однако, как отмечают трейдеры, России удалось перенаправить европейские поставки в Китай, где спрос медленно восстанавливается".

В материале сообщается, что спрос на нефть из Саудовской Аравии снизился также в Индии в свете распространения нового коронавируса. Согласно приведенным в материале оценкам, компаниям в королевстве нужно будет еще более снизить цены на нефть в следующем месяце, чтобы "сохранить конкурентоспособность" на европейских рынках.

Издание отмечает, что снизился спрос и на нефть, добываемую в Объединенных Арабских Эмиратах.

Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи после марта, когда истекают текущие договоренности. Оба государства намереваются в апреле наращивать добычу.