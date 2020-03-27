Аэропорт Шереметьево объявил о закрытии третьего терминала

Аэропорт Шереметьево закрывает еще один терминал. Как сообщили агентству "Москва" в пресс-службе аэропорта, с 1 апреля временно не будет работать терминал D.

Такое решение, по словам представителей аэропорта, принято из-за сокращения пассажиропотока и введения ограничений в сфере международных авиационных перевозок.

С 20 марта в Шереметьево закрыты терминалы E и С.

Из-за пандемии коронавируса Россия в середине марта ограничила авиасообщение со странами ЕС, сделав исключение только для прямых регулярных рейсов из столиц стран-членов Евросоюза в московский аэропорт Шереметьево терминал F, а также чартеров. Затем правительство РФ с 18 марта по 1 мая закрыло границы для иностранных граждан, сделав исключение лишь для некоторых категорий. С 27 марта будет прекращено все регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и другими странами.

Росавиация 17 марта предупредила, что закрытие международных рейсов из-за коронавируса грозит банкротством российских авиакомпаний. Из-за пандемии авиаперевозчики, говорилось в сообщении ведомства, могут недополучить в 2020 году более 100 миллиардов рублей.