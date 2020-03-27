Больной заразился коронавирусом, рассказал о симптомах и попал в реанимацию

Юрист из американского города Нью-Йорк, заразившийся коронавирусом SARS-CoV-2 и рассказавший о болезни в Twitter, попал в реанимацию. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает CNN.

Дэвид Лат (David Lat) заметил первые симптомы коронавирусной инфекции около двух недель назад. 13 марта он пожаловался своему врачу на высокую температуру и мышечные боли. Специалист заподозрил у него бронхит, развившийся на фоне гриппа, и прописал антибиотики и сироп от кашля.

На следующий день самочувствие Лата ухудшилось. "Кашель усилился до такой степени, что мне было трудно дышать", - рассказывал он в Twitter. После этого юрист решил обратиться в больницу. Ему сделали анализ на грипп и бактериальную инфекцию, но отказались тестировать на коронавирус. Лишь после второго визита в больницу его проверили на коронавирус, изолировали и начали кислородную терапию.