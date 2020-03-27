https://news.day.az/world/1216480.html В Турции число жертв коронавируса достигло 75 человек
В Турции число жертв коронавируса достигло 75 человек
В Турции зафиксировано еще 16 случаев смерти от коронавируса нового типа (Covid-19), число жертв заболевания достигло 75 человек. Об этом сообщил в Твиттер министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, пишет в пятницу Day.Az со ссылкой на агентство Анадолу.
"Сегодня мы провели 7286 тестов. Диагностировано 1196 новых случаев заражения. Больные и их окружение изолированы. Скончались 16 пациентов, общее число погибших достигло 75 человек", - сказал Коджа.
Глава ведомства добавил, что всего по стране насчитывается 3629 инфицированных.
Министр призвал население строго следовать мерам профилактики Covid-19.
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