В Турции число жертв коронавируса достигло 75 человек

В Турции зафиксировано еще 16 случаев смерти от коронавируса нового типа (Covid-19), число жертв заболевания достигло 75 человек. Об этом сообщил в Твиттер министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, пишет в пятницу Day.Az со ссылкой на агентство Анадолу.

"Сегодня мы провели 7286 тестов. Диагностировано 1196 новых случаев заражения. Больные и их окружение изолированы. Скончались 16 пациентов, общее число погибших достигло 75 человек", - сказал Коджа.

Глава ведомства добавил, что всего по стране насчитывается 3629 инфицированных.

Министр призвал население строго следовать мерам профилактики Covid-19.