Трамп: США и Китай тесно сотрудничают по ситуации вокруг коронавируса

Президент США Дональд Трамп в пятницу по итогам телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон и Пекин сотрудничают в вопросе борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Только что завершил хороший разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Обсудили подробно коронавирус и его стремительное распространение по всей планете. Китай сильно продвинулся в понимании вируса. Мы тесно работаем вместе", - написал глава Белого дома в своем Twitter.