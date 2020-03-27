https://news.day.az/world/1216488.html Трамп: США и Китай тесно сотрудничают по ситуации вокруг коронавируса
Трамп: США и Китай тесно сотрудничают по ситуации вокруг коронавируса
Президент США Дональд Трамп в пятницу по итогам телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон и Пекин сотрудничают в вопросе борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Только что завершил хороший разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Обсудили подробно коронавирус и его стремительное распространение по всей планете. Китай сильно продвинулся в понимании вируса. Мы тесно работаем вместе", - написал глава Белого дома в своем Twitter.
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