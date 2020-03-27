У 25 военных США выявлен коронавирус

Коронавирус SARS-CoV-2 диагностировали у 25 американских военных, служащих на борту атомного авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт". Об этом сообщила в четверг, 26 марта, телекомпания CNN со ссылкой на военные источники, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.

По данным одного из них, военные ожидают новых случаев инфицирования на судне. Однако другой источник уточнил, что если бы на авианосце было бы значительно больше случаев, Министерство обороны вряд ли публично указало бы, сколько из общих случаев Военно-Морского флота обнаружены среди членов экипажа "Теодор Рузвельт" из опасений, что Китай или КНДР, могут увидеть в корабле легкую мишень.

В ближайшее время тестирование пройдет каждый член экипажа судна. На борту авианосца находится около 5000 человек.

"Мы сейчас находимся в процессе тестирования 100% экипажа этого корабля, чтобы убедиться, что мы в состоянии сдержать коронавирус, как бы сильно он ни распространился к этому моменту", - сказал исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли журналистам в Пентагоне на брифинге в четверг утром.

Первые три заражения на борту были выявлены во вторник, 24 марта. "Теодор Рузвельт" в январе нынешнего года вышел из города Сан-Диего (штат Калифорния). Ударная группа из шести кораблей далее была в водах Южно-Китайского моря, чтобы провести там военные учения.