Таможня Грузии перешла на особый режим работы

Для предотвращения угрозы распространения коронавируса таможенно-пропускные пункты Грузии перешли на особый режим работы, передает Day.Az в пятницу со ссылкой на Службу доходов минфина Грузии.

Согласно решению правительства Грузии, из-за угрозы распространения коронавируса в страну запрещен въезд всех иностранных граждан, а перевозка грузов осуществляется по определенным правилам.

Перевозка грузов будет осуществляться круглосуточно через все существующие в стране КПП, а для граждан Грузии, желающих вернуться в страну, будет действовать режим пропуска - с 10 до 18:00.



При этом в Службе доходов отмечают, что всех прибывающих в страну проверяют эпидемиологи, которые проводят опрос, измеряют температуру. После этого прибывающих граждан отправляют либо на обязательный карантин, либо при необходимости в больницу.

Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 79, десять из них выздоровели.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев.

Из-за угрозы распространения коронавируса до 21 апреля в Грузии действует режим чрезвычайного положения. Страна практически полностью остановила международное авиационное, сухопутное и морское сообщение.

В период действия ЧП лица, нарушившие установленные для них правила карантина или самоизоляции, будут принудительно помещены в соответствующие медучреждения. Кроме того, им придется заплатить крупный штраф: физическим лицам - 3 тысячи лари (1 тысяча долларов), юридическим лицам - 15 тысяч лари (5 тысяч долларов).