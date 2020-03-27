В Москве еще трое пациентов вылечились от коронавируса. Врачи вылечили еще троих пациентов с коронавирусом. Об этом в пятницу сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Москве еще три пациента выздоровели от новой коронавирусной инфекции. Двух выписали из инфекционной клинической больницы номер 2 и одного - из медицинского комплекса в Коммунарке", - сказала Ракова.