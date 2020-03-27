Черный НЛО совершил воздушную прогулку над горой

Люди, интересующиеся возможными визитами инопланетян, признаются, что в последнее время стараются как можно чаще смотреть в небо.

Похоже, что явления гостей из космоса происходят всё регулярнее, и многие уверены, что этот видеоролик, снятый рядом с горой Хэншань (Китай), является очередным тому доказательством, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Правда, далеко не все зрители уверились, что черный НЛО странного вида, парящий в небе, имеет инопланетное происхождение - вполне возможно, что это какой-то новейший военный беспилотник.

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