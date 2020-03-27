В Грузии подтвержден 81 случай заболеваемости коронавирусом

Еще два случая заболеваемости коронавирусом подтверждены в Грузии, сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на грузинские СМИ.

Соответствующая информация размещена на специальном веб-сайте правительства Грузии stopcov.ge.

По официальной информации, в Грузии к этому времени подтвержден 81 случай заболеваемости коронавирусом, а также сообщается о 13 выздоровевших.

Кроме того, 4 427 граждан находятся в режиме карантина, а 257 - под наблюдением в стационаре.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев.

Из-за распространения коронавируса до 21 апреля в Грузии действует режим чрезвычайного положения. Страна практически полностью остановила международное авиационное, сухопутное и морское сообщение.

В период действия ЧП лица, нарушившие установленные для них правила карантина или самоизоляции, будут принудительно помещены в соответствующие медучреждения. Кроме того, им придется заплатить крупный штраф: физическим лицам - 3 тысячи лари (1 тысяча долларов), юридическим лицам - 15 тысяч лари (5 тысяч долларов).