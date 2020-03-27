Италия не подписала документ ЕС по мерам против коронавируса

Италия не подписала по итогам совещания лидеров Европейского союза документ по мерам борьбы с распространением COVID-19. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на заявление премьер-министра страны Джузеппе Конте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно изданию, итальянская сторона отказалась подписывать документ даже после того, как по просьбе Рима из него убрали упоминание европейского механизма стабильности как инструмента сбора кредита на борьбу с коронавирусом.

"Если кто-то думает о действовавших в прошлом персонализированных механизмах защиты, то Италия обойдется без них", - заявил Конте.

Премьер предоставил лидерам стран ЕС в течение 10 дней найти "адекватное решение, соответствующее остроте чрезвычайной ситуации".

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.