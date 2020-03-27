В Дагестане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Республике Дагестан, сообщили ТАСС в пятницу в Роспотребнадзоре региона, передает Day.Az.

"Подтвержден первый случай. Из Противочумного центра Роспотребнадзора в Москве было получено подтверждение о положительной реакции на тест на коронавирус", - сказал собеседник агентства.

Как уточняется, заболевание подтвердилось у депутата парламента Дагестана. Пациент был ранее госпитализирован в республиканский центр инфекционных болезней.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов.