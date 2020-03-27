Глава Роскосмоса проверился на коронавирус после контакта с Лещенко

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проверился на наличие коронавируса в связи с тем, что недавно контактировал с певцом Львом Лещенко, у которого диагностировали вирус. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что тест дал отрицательный результат.

"Дмитрий Олегович чувствует себя прекрасно", - отметили в пресс-службе ведомства.

Рогозин и Лещенко в последний раз встречались в Театре российской армии 13 марта.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что у Льва Лещенко диагностирован коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом нового типа.