Чтобы горожане сидели дома, чудачка обливает их водой

Жительница маленького бразильского городка крайне раздражена тем, что люди игнорируют опасность заражения коронавирусом и не хотят сидеть дома, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Чудачка решила по-своему бороться с таким безобразием и принялась разъезжать по городу, обливая прохожих водой и призывая их немедленно покинуть улицы и вернуться в жилища.

Правда, не может не возникнуть мысль, что эта ответственная дама и сама нарушает карантинный режим, но, видимо, она считает, что ради благого дела можно сделать исключение.

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