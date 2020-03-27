В Армении стремительно растет число заразившихся коронавирусом

В Армении продолжает стремительно расти число заразившихся коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, уже зафиксировано 329 случаев инфицирования COVID-19.

Среди заразившихся есть 2-месячный ребенок со своей матерью. Об этом сказал министр здравоохранения Арсен Торосян.

Напомним, что вчера стало известно о первом погибшем от коронавируса. Мужчина находился в реанимации и его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Армянские пользователи соцсетей обвиняют правительство в том, что они не контролируют ситуацию.