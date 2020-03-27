В Москве умер еще один пациент с коронавирусом

За последние сутки в Москве умер еще один зараженный коронавирусом пациент. Об этом сообщается в Telegram-канале Оперативного штаба РФ, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Ранее стало известно о двух пациентах с коронавирусом, умерших в Москве. По словам врачей, эти пациенты были пожилыми людьми и страдали от сопутствующих заболеваний.

Количество пациентов с коронавирусом в России за сутки выросло на 196 человек. За все время в стране зарегистрировали 1036 инфицированных, 45 из них выздоровели.