https://news.day.az/world/1216628.html В Москве умер еще один пациент с коронавирусом
В Москве умер еще один пациент с коронавирусом
За последние сутки в Москве умер еще один зараженный коронавирусом пациент. Об этом сообщается в Telegram-канале Оперативного штаба РФ, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Ранее стало известно о двух пациентах с коронавирусом, умерших в Москве. По словам врачей, эти пациенты были пожилыми людьми и страдали от сопутствующих заболеваний.
Количество пациентов с коронавирусом в России за сутки выросло на 196 человек. За все время в стране зарегистрировали 1036 инфицированных, 45 из них выздоровели.
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