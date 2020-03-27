В Иране общее число заразившихся коронавирусом превысило 30 тыс. человек

Число заразившихся новым коронавирусом в Иране за сутки составило рекордные 2926 человек, общее количество случаев превысило 32 тыс.

Такие данные привел в четверг глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Со вчерашнего дня выявлено 2926 новых случаев коронавируса в стране. Общее количество заболевших составляет 32 332 человек", - приводит его слова телерадиовещательная корпорация ИРИБ. Он также добавил, что "за 24 часа из-за коронавируса умерло 144 человека, общее количество летальных исходов на сегодняшний день составляет 2 378 человек".