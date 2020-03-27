ФСБ России предотвратила крупный теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.

У задержанного 27-летнего россиянина изъяли взрывное устройство, которое он собирался подорвать в людном месте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Также силовики нашли переписку этого 27-летнего жителя Краснодара с членами запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".

"В автомобиле задержанного обнаружено самодельное взрывное устройство, а в используемых средствах связи - переписка с находящимися за рубежом членами международной террористической организации "Исламское государство"", - приводит агентство сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.