https://news.day.az/world/1216744.html ФСБ России предотвратила крупный теракт - ВИДЕО
ФСБ России предотвратила крупный теракт - ВИДЕО
В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
У задержанного 27-летнего россиянина изъяли взрывное устройство, которое он собирался подорвать в людном месте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Также силовики нашли переписку этого 27-летнего жителя Краснодара с членами запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".
"В автомобиле задержанного обнаружено самодельное взрывное устройство, а в используемых средствах связи - переписка с находящимися за рубежом членами международной террористической организации "Исламское государство"", - приводит агентство сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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