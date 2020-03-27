https://news.day.az/world/1216749.html Пожар в метро Нью-Йорка, много пострадавших - ВИДЕО
Пожар в метро Нью-Йорка, много пострадавших - ВИДЕО
Утром в вагоне поезда на станции метро в Нью-Йорке в районе Манхэттена началось возгорание, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.
В результате пожара погиб 36-летний мужчина. 16 человек пострадали, при этом четверо из них получили травмы, опасные для жизни, сообщили пожарные.
Крупные клубы дыма были видны из решеток на улице. Из-за пожара было приостановлено движение трех поездов.
Другой информации не сообщается, причина пожара пока не известна.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре