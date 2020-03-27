Пожар в метро Нью-Йорка, много пострадавших

Утром в вагоне поезда на станции метро в Нью-Йорке в районе Манхэттена началось возгорание, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.

В результате пожара погиб 36-летний мужчина. 16 человек пострадали, при этом четверо из них получили травмы, опасные для жизни, сообщили пожарные.

Крупные клубы дыма были видны из решеток на улице. Из-за пожара было приостановлено движение трех поездов.

Другой информации не сообщается, причина пожара пока не известна.