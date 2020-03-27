США готовят удар по рынкам: чем ответят Россия и Саудовская Аравия?

США сняли тормоза с мирового рынка.

Reuters сообщает, что несколько европейских и скандинавских переработчиков нефти сократят в апреле закупки у Саудовской Аравии. В частности, компания Shell намерена сократить апрельские поставки саудовской нефти на объем до 25%. Параллельно администрация Дональда Трампа отказалась от планов по максимальному заполнению стратегических резервов страны (конгресс не одобрил финансирование закупки 77 млн барр.), передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Буровая.

Все это означает, что свободные (спотовые) поставки нефти, которые планировала нарастить Саудовская Аравия, не востребованы потребителями. Это означает, что рынок физической нефти остаётся практически без изменений. Что неудивительно, так как рынок нефти не пластичен. Затоварить склады нефтью невозможно, а стратегические резервы не резиновые. Полностью заполнять резервы нельзя, иначе они перестанут выполнять роль инструмента, который демпфирует сезонные скачки и падения потребления.

Производители и потребители нефти связаны между собой как система сообщающихся сосудов. Поставки идут в контрактных рамках. Потребляется нефти в мире ровно столько, сколько производится. Даже небольшое отклонение в пользу увеличения предложения ведёт к падению цен. Точно также, в сторону падения цен, работает малейшее снижение потребления нефти. Часто для этого достаточно только информационного вброса.

Сообщение Reuters означает, что все происшедшие сегодня на нефтяном рынке изменения (резкий обвал цен) носят исключительно виртуальный характер и ограничиваются рынком бумажной нефти. Фокус, однако, в том, что поставщики реальной нефти вынуждены ориентироваться на цены "бумажной" нефти и давать скидки к контрактной цене.

Так работает ценовой механизм нефтяного рынка, который США заложили в 1971-73 гг. Так США регулируют главный мировой товарный рынок, на котором выстроен глобальный фондовый рынок. Именно поэтому падение цен на нефть ведёт к резкому падению капитализации фондового рынка по всей цепочке производства стоимости (энергия содержится в структуре издержек всех мировых товаров и услуг). Именно поэтому США объявили беспрецедентную (ничем неограниченную) программу количественного смягчения и выкупа долгов частных компаний, чтобы не допустить их банкротства. По простому, включили печатный станок и сняли тормоза.

Очень важно понимать, что вновь напечатанные ФРС США деньги не решат проблему, а только усугубят ее, увеличив дисбалансы в мировой экономике. Нас неизбежно ждёт рост нефтяных (да, и всех прочих сырьевых и товарных) цен, обоснованный не ростом потребления, а необходимостью фондового рынка. Финансовые активы требуют заполнения вакуума реальными активами, иначе пузырь взорвется.

Если совсем примитивно, то экономическая модель мира перестала соответствовать реальному рынку. США пытаются сохранить и подправить ее политическими (военно-политическими) методами. Иначе разрыв шаблона, развал последней империи и построение нового мира.