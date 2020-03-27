Глава Минздрава Британии заразился коронавирусом

Заболевание коронавирусом COVID-19 на Альбионе ширится. Вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и принцем Чарльзом заразился министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Он признался, что ему рекомендовали сдать тест. Результат оказался положительным, написал он в Twitter. У Хэнкока наблюдаются легкие симптомы заболевания.

Министр здравоохранения Великобритании принял решение самоизолироваться. Он работает из дома. Точно так же поступил и Борис Джонсон. Но он продолжает работать из дома, используя видеосвязь и телефон, постоянно поддерживая связь с членами кабинета министров, в том числе и с главой британского здравоохранения.