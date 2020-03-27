В Москве приземлился самолет с зараженными коронавирусом на борту

В московском аэропорту Шереметьево приземлился самолет с пассажирами, зараженными коронавирусом.

Об этом в пятницу, 27 марта, "Ленте.ру" сообщил информированный источник, передает Day.Az.

По его данным, на борту воздушного судна находится двое зараженных и 21 пассажир с подозрением на инфекцию, у которых диагноз не подтвержден лабораторно. Известно, что на территории авиагавани их встретят бригады скорой помощи, и будет решаться вопрос о дальнейшей госпитализации.

Согласно информации портала FlightRadar, лайнер Boeing 777 прибыл рейсом из Мале, столицы Мальдивской Республики.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал не бросать российских граждан, застрявших за границей. По его словам, все россияне, которые в настоящее время находятся на территории иностранных государств, но хотят вернуться на родину, смогут это сделать.

Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности - из-за ограничений авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ. За прошедшую неделю в Россию были эвакуированы более 15 тысяч туристов из стран со сложной или чрезвычайной ситуацией: россиян вывезли из Болгарии, Венгрии, Индии, Молдавии, Испании, Франции, Черногории, Индонезии и Марокко. По последним данным, за рубежом по-прежнему находятся около 45 тысяч граждан России.