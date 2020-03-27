https://news.day.az/world/1216786.html Около 50 врачей скончались от коронавируса в Италии
Около 50 врачей скончались от коронавируса в Италии
В Италии после заражения коронавирусной инфекцией умерли не менее 45 врачей.
Об этом сообщает "Интерфакс", передает Day.Az.
По данным Ассоциации врачей Италии, в настоящее время вирус выявлен у порядка 6 тыс. сотрудников сферы здравоохранения страны. При этом официально подтверждена смерть 45 медиков.
Также 27 марта глава Национального института здравоохранения Италии Сильвио Брузаферро заявил, что пик заболеваемости COVID-19 наступит в ближайшие дни.
Согласно последним сведениям, в Италии инфицированы коронавирусом свыше 80 тыс. человек, погибли более 8 тыс. заболевших.
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