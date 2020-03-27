https://news.day.az/world/1216792.html Как преобразился в мир за время пандемии коронавируса - ФОТОРЕПОРТАЖ
Как преобразился в мир за время пандемии коронавируса - ФОТОРЕПОРТАЖ
Резкое воздействие вспышки коронавируса изменило почти каждый аспект повседневной жизни, оказав визуальное воздействие всю планету.
Самолеты и пустые аэропорты, заброшенные пляжи, полные больницы, простаивающие автобусы, тихие улицы, опустевшие полки супермаркетов в Европе и США - все эти кадры самоизоляции миллиардов людей собрало издание The Atlantic.
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