В США ребенок провел с трупом умершей от коронавируса матери 16 часов

Маленький ребенок просидел с трупом умершей от коронавируса матери в США по меньшей мере 16 часов.

42-летняя женщина, работающая врачом, скончалась в собственном доме. Когда ее обнаружили полицейские, рядом с ней находился ребенок 4-5 лет, сообщает Рен ТВ со ссылкой на телеканал WGXA, передает Day.Az.

Сделанный врачу-маммологу посмертный тест на коронавирус дал положительный результат. В связи с этим всех сотрудников больницы оповестили о необходимости самоизоляции после контакта с умершей женщиной.