https://news.day.az/world/1216859.html В США ребенок провел с трупом умершей от коронавируса матери 16 часов
В США ребенок провел с трупом умершей от коронавируса матери 16 часов
Маленький ребенок просидел с трупом умершей от коронавируса матери в США по меньшей мере 16 часов.
42-летняя женщина, работающая врачом, скончалась в собственном доме. Когда ее обнаружили полицейские, рядом с ней находился ребенок 4-5 лет, сообщает Рен ТВ со ссылкой на телеканал WGXA, передает Day.Az.
Сделанный врачу-маммологу посмертный тест на коронавирус дал положительный результат. В связи с этим всех сотрудников больницы оповестили о необходимости самоизоляции после контакта с умершей женщиной.
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