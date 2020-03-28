Кроваво-красная река напугала жителей Канады

В Канаде, в провинции Онтарио, ручей Этобикок окрасился в кроваво-красный цвет. Об этом сообщает Upi.

Причиной произошедшего стал тот факт, что на фабрике в Миссиссоге пролились чернила. В воде оказалось более 400 литров чернил, что привлекло внимание местных жителей. Они начали снимать на фото и видео красную воду. Одни увидели в случившемся отсылки к библейским сюжетам, другие были возмущены утечкой чернил в воду, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На данный момент сотрудники Министерства охраны окружающей среды приступили к очистке водоема. Они уточнили, что в районе ручья не было обнаружено мертвых рыб, птиц или животных. Это означает, что чернила не токсичны.

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