В России представили препарат для лечения коронавируса

Научно-производственный центр "Фармзащита" Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработал схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата "Мефлохин". Об этом сообщается на сайте агентства в субботу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких. Это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести", - приводит пресс-служба слова руководителя ФМБА Вероники Скворцовой.