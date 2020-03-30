В Индии полицейские в масках коронавируса призвали жителей остаться дома

В Индии стражи порядка в масках коронавируса провели профилактические беседы с жителями, вышедшими во время карантина на улицу. По официальным данным, в стране заражены лишь 900 человек, но местные власти решили принять жесткие ограничительные меры во избежание распространения пандемии, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Они объявили трехнедельный карантин всего за четыре часа до его начала. Власти призвали жителей страны не выходить на улицы без особой нужды, ограничили работу общественного транспорта, метро и железных дорог. Исключение сделали лишь для сотрудников полиции, почты, журналистов, медиков, пожарных и коммунальных служб.

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