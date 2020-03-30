Число жертв коронавируса в Турции достигло 168 человек

За последние сутки в Турции зафиксировано еще 37 случаев смерти от коронавируса нового типа (COVID-19).

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Согласно новым данным, в Турции за день проведено 11 535 тестов на коронавирус, 1610 из них оказались положительными. Общее число погибших от коронавируса в стране достигло 168 человек.

По его словам, общее число инфицированных на данный момент составляет 10 827 человек, 162 человека выздоровели от болезни.