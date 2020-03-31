В супермаркете в Москве произошло массовое побоище

В Москве покупатели супермаркета что-то не поделили и устроили настоящее побоище.

Что вообще произошло и кто за кого - понять невозможно. В потасовке все перемешались. Кто-то машет кулаками, кто-то в это время отрабатывает борцовские приемы на полу, другие разнимают соперников, а за кадром некий рефери громогласно требует прекратить драку, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Кому-то уже порвали рукав куртки. Очевидцы вмешиваются и выводят оппонентов на свежий воздух, однако от этого не легче. Уличная прохлада не остудила пыл неприятелей.

Они перебираются на другую сторону дороги, и битва начинается снова. Очевидно, без помощи полицейских тут не обошлось.

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