Коронавирус уже убил в США больше людей, чем теракты 11 сентября

100 миллионов долларов для Италии и один с небольшим - для Украины. Дональд Трамп решил открыть американский кошелёк для европейских стран, которым уже помогают Россия и Китай. Внутриамериканская ситуация - непростая. Власти Нью-Джерси решили не закрывать оружейные магазины, чтобы отправить всю выручку в больницы, а губернатор Нью-Йорка призвал медработников со всей страны срочно ехать в крупнейший мегаполис США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, коронавирус в США погубил уже больше людей, чем террористы 11 сентября. Число жертв накануне превысило 3000. Вечером этого пока самого трудного для Америки дня борьбы с эпидемией вершина нью-йорского небоскреба Эмпайр Стейт Билдинг стала похожа на мигалку скорой помощь.

В честь медиков, которые сами заболевают, как Марланд Каплан.

"Я занимаюсь спортом, я очень активный, не было никаких проблем со здоровьем. Даже не мог сообразить, как я мог так сильно заболеть от этого", - говорит 38-летний Марланд Каплан из госпиталя "Кони-Айленд".

Сначала заболел желудок, потом страшно прихватило спину. Поднялась высокая температура. Когда стало совсем тяжело, он записал вот это обращение, в котором на всякий случай решил проститься с близкими.

"Итан, Джейкоб, папа вас очень любит, и я надеюсь вирус не заберет меня у вас, я люблю вас всем моим сердцем", - сказал он.

Вчера Марланд снова вышел на работу. И не узнал своего госпиталя.

"Очень страшно здесь. Два работника из госпиталя погибли", - признался он.

Нью-Йорк в эпицентре эпидемии. Почти 70 000 случаев. Рядом Нью-Джерси, где тоже все неблагополучно. На западном побережье - главный очаг Калифорния. Но проблемы везде общие. Не хватает масок, защитных костюмов, аппаратов ИВЛ. В Лос-Анджелесе медработники вышли на акцию протеста.

"Нам в Калифорнию поставили 170 неисправных аппаратов ИВЛ! Вот такая помощь от правительства!" - возмущается Дэвид Ямада.

В стране острая нехватка коек. В Вирджинии временные палаты из палаток ставят внутри многоуровневой парковки.

В Нью-Йорке госпиталь развернут в теннисном центре Билли Джин Кинг. На его кортах проходит US open.

Палаточная больница в Центральном парке рассчитана на 68 коек. Предусмотрено реанимационное отделение. Госпиталь - точная копия того, что развернули в Северной Италии 20 марта. За эти полторы недели ситуация в Нью-Йорке стала такой же тяжелой.

От коронавируса в крупнейшем городе США каждые девять минут умирает один человек.

"Госпиталю предоставят десять кроватей для реанимации и интенсивной терапии. Они оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких", - проинформировал общественность Элли Тенпенни, координатор проектов организации Samaritan's Purse.

Расширяют и морги. Подгоняют холодильные фуры. Фото изнутри одного из таких прицепов. Тела лежат в пластиковых мешках.

В предыдущий раз на нью-йорских улицах морги из грузовиков появлялись после терактов 11 сентября. Тогда же в Гудзон входило и госпитальное судно "Комфорт".

Встречать на Вест-Сайд пришли десятки людей. Собравшиеся толпились у ограды, наплевав на указание нью-йорского мэра. За несоблюдение социальной дистанции Билл Ди Блазио обещает штраф в пятьсот долларов.

Если ограничительные меры не вводить, подсчитали в Вашингтоне, то от коронавируса в США могут погибнуть больше двух миллионов человек.

"Мы предполагаем, что, по крайней мере, половина всех ньюйоркцев заразятся этим вирусом. Я буду честен - ситуация будет ухудшаться. Мы должны понимать, что любые прогнозы, обещающие нам улучшение ситуации к Пасхе, для Нью-Йорка не сбудутся", - пессимистичен Билл Де Блазио, мэр города.

Камень в Дональда Трампа, который еще недавно называл именно такие сроки.

"Это нерадостная картина. То, что происходит здесь многие люди называют войной. О'кей, если это война, у нас президент военного времени и он прекрасно справляется", - считает Дилан Чини, сторонник Трампа.

И вот Трамп впервые признал, что в такой войне Америке лучше не действовать в одиночку.

"Должен сказать, что у нас отличные отношения с многими странами. Китай прислал нам помощь, это было отлично, Россия послала нам очень большой самолет с медицинским оборудованием, это был добрый жест", - заявил он.

В самих США тем временем разработали устройство для быстрого тестирования на коронавирус. Хозяин Белого дома распаковывал коробку с нетерпением, не дожидаясь пока закончит очередной докладчик. Потом упаковку сдуло ветром.

"О, вот нашу коробку унесло, видите, как развеваются мои волосы. Это, кстати, мои настоящие волосы!", - пошутил президент.

"Верите ли вы этим словам?" - над словами Трампа уже издеваются таблоиды, показывая кадры с другого ракурса.