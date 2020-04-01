Трамп пообещал обсудить цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией

Президент США Дональд Трамп Трамп пообещал обсудить цены на нефть на мировых рынках с Россией и Саудовской Аравией, передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету.

По его словам, главная цель предстоящих консультаций - остановить историческое падение цен на "черное золото". Трамп, выступая во вторник в Белом доме, сказал, что он поднял этот вопрос в телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, сообщает Bloomberg.

"Они соберутся вместе, и мы все соберемся вместе, и мы посмотрим, что мы можем сделать. Потому что мы не хотим терять целую отрасль из-за этого, - сказал глава Белого дома. - Обе страны обсуждают это. И я присоединюсь к ним в подходящее время, если это будет необходимо".

Если это произойдет, это будет первая встреча между Саудовской Аравией и Россией после распада коалиции ОПЕК + в начале марта. Как отмечают эксперты, апрель обещает стать переломным месяцем для рынка нефти.

Саудовская Аравия планирует увеличить поставки до рекордных 12,3 миллиона баррелей в день по сравнению с 9,7 миллиона баррелей в феврале. В то же время потребление топлива может резко упасть на 15-22 миллионов баррелей, поскольку вызванное пандемией коронавируса закрытие границ приостановит транзит "черного золота" в большинство стран мира.

Мировые цены на нефть уже опустились до рекордно низкого уровня, завершив худший квартал в истории.