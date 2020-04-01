В России цены на имбирь за 3 дня подскочили в 3 раза

Цены на имбирь и лимон за последние две недели марта существенно выросли на фоне слухов о их якобы целебных свойствах от коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Российскую Газету, по данным оператора фискальных данных "Такском", средняя цена на корень имбиря в марте 2020 года составляла 466,5 руб. При этом еще 27 марта имбирь продавали в рознице в среднем по 518,7 руб./кг, а 31 марта средние цены достигли 1525,72 руб./кг. Продажи корня имбиря в марте 2020 года выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Продажи лимона в марте 2020 года выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Но цены росли умереннее. Средняя цена на лимоны в марте составила 102 руб./кг - в сравнении с аналогичным периодом 2019 года лимоны выросли в цене на 17,64%. При этом с 16 марта по 31 марта 2020 года по сравнению с двумя неделями ранее выросла на 13,89%. 31 марта средняя цена составила 128,66 руб./кг.

Анализ проводился на основе обработки обезличенных фискальных данных с касс, подключенных к "Такском". Всего проанализировано более 18 млрд кассовых чеков.

В свою очередь, по данным компании "НЭО-Центр", например, в торговой сети "Глобус" корень имбиря весовой 11 августа прошлого года стоил 330 руб./кг, а 31 марта 2020 года - 600 руб./кг. В целом, в крупных торговых сетях в конце марта цены на имбирь варьировались от 599 руб./кг до 760 руб./кг. Цена лимона весового в "Глобусе" 17 января 2020 года составляла 100 руб./кг, а 31 марта 2020 года - 167 руб./кг. А максимальная цена зафиксирована в "Глобусе" в конце марта на узбекский лимон - 900 руб./кг.