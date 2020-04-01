https://news.day.az/world/1218499.html Число жертв коронавируса в городе Нью-Йорк превысило тысячу человек
Число жертв коронавируса в городе Нью-Йорк превысило тысячу человек
В Нью-Йорке от коронавируса умерли уже более тысячи человек, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Как отмечается в пресс-релизе, на настоящий момент в Нью-Йорке известно о 41 771 заболевшем COVID-19 и 1 096 летальных исходах.
Как минимум 8,4 тыс. человек госпитализированы, из них почти 2 тыс. находятся в отделении интенсивной терапии.
Штат Нью-Йорк и одноименный город опережают по показателям все остальные штаты США.
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