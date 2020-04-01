Subaru полностью приостановит работу своих заводов в Японии из-за коронавируса

Японский автопроизводитель Subaru объявил о приостановке производства на всех своих предприятиях в Японии из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом в среду сообщает японское общественное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, работы будут остановлены с 11 апреля по 1 мая.

Ранее автоконцерн Nissan принял решение с 31 марта временно закрыть производственную линию на своем заводе в префектуре Фукуока на западе Японии в связи с заражением работавших там сотрудников новым коронавирусом.

В Японии на данный момент насчитывается более 2,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них около 700 приходится на долю пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Больше всего заражений (521) среди жителей Токио. В стране зафиксировано 77 летальных исходов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.