США в связи с коронавирусом почти исчерпали национальный запас защитных средств

Американские власти в связи с распространением нового коронавируса почти полностью исчерпали запасы средств личной защиты, которыми обладает Национальный стратегический резерв, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о защитных масках, респираторах, медицинских перчатках и халатах. В связи с сокращением запасов Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, по данным Reuters, пытается найти необходимые медицинские принадлежности, доступные для покупки за границей. В основном рассматриваются поставщики в Китае и Малайзии.

В Национальном стратегическом резерве США собран крупнейший в стране запас лекарств и предметов медицинского назначения, они используются в случае чрезвычайных ситуаций, в результате которых власти штатов сталкиваются с нехваткой тех или иных медицинских средств. Как отмечает агентство, по состоянию на 18 марта 26 млн медицинских масок и 12 млн респираторов типа N95 были направлены из Национального стратегического резерва работникам системы здравоохранения по всей стране.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 188 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 3,8 тыс. человек.