Генсек ООН назвал коронавирус величайшим испытанием после Второй мировой войны

Жертвами коронавируса в США стали уже больше людей, чем в Китае: по последним данным университета Джонса Хопкинса, от Covid-19 скончались почти 3,9 тыс. американцев, а общее число заболевших превысило 188 тысяч. Наибольшее число смертей по-прежнему - в Италии (больше 12 тыс.) и Испании (около 8,4 тыс.), но эксперты предсказывают, что в США в результате эпидемии может умереть до 240 тыс. человек, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.

В понедельник вечером президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию, при этом журналисты обратили внимание на крайне мрачное выражение его лица.

Трамп заявил, что Америка должна "приготовиться к трудным дням, которые нам предстоят". "Следующие две недели будут очень, очень болезненными", - сказал президент.

Координатор администрации президента США по борьбе с коронавирусом Дебора Брикс заявила, что общее число умерших в результате распространения коронавируса может составить от 100 до 240 тыс. человек. Но Но Трамп уточнил, что если бы государство не предпринимало никаких усилий по борьбе с заболеванием, жертвами могли бы стать 2,2 млн. американцев.

Вспышка коронавируса на авианосце

Тем временем капитан авианосца "Теодор Рузвельт" американских военно-морских сил попросил о срочной помощи, поскольку многие находящиеся на нем моряки заболели коронавирусом.

"Мы не на войне. Моряки не должны умереть", - написал капитан Бретт Крозье в письме в Пентагон, которое было отправлено 30 марта. По его словам, всю команду нужно поместить в карантин, поскольку на авианосце невозможно изолировать людей, у которых диагностировано заболевание.

На авианосце "Теодор Рузвельт" остаются более 4 тыс. моряков, сейчас он находится на острове Гуам в Тихом океане, где расположена американская военная база.

"Самое большое испытание после Второй мировой"

Всего в мире зафиксировано почти 860 тыс. случаев заболевания, более 42 тыс. человек скончались, более 178 тыс. выздоровели. Больше всего заболевших - в США, на втором месте - Италия (105,7 тыс.), на третьем - Испания (95,9 тыс.). В Китае, где началась вспышка Covid-19, эпидемия идет на спад - там было зарегистрировано 82,2 тыс. диагнозов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник заявил, что пандемия коронавируса - самый серьезный вызов, который стоит перед человечеством со времени Второй мировой войны. "Новое коронавирусное заболевание - это удар по основам общества, оно отбирает у людей жизни и средства к существованию, - сказал Гутерриш. - Covid-19 - это самое большое испытание, с которым нам пришлось столкнуться с момента создания ООН".