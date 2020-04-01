За сутки в Китае зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусом,186 человек выздоровели

Число заразившихся новым коронавирусом в Китае за минувшие сутки увеличилось на 36, при этом 35 из них были ввозными случаями. Как сообщил в среду Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, количество летальных исходов выросло на семь, 186 человек выздоровели, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По данным на 24:00 (20:00 по Баку) 31 марта, общее число заболевших в Китае достигло 81 554, из них 76 238 вылечены и выписаны из больниц, 3 312 умерли", - говорится в документе.

В провинции Хубэй за сутки зарегистрирован один новый случая заражения - он является ввозным. Шесть человек умерли в Ухане - эпицентре вспышки заболевания, 173 человека выздоровели - все из них также в административном центре региона.

Еще одна смерть зафиксирована в Шанхае.

Общее число ввозных случаев заражения коронавирусом нового типа в КНР достигло 806, из них 691 по-прежнему находятся под наблюдением медиков (20 в тяжелом состоянии), а 115 вылечены и выписаны из больниц.

Бессимптомные больные

С 1 апреля власти Китая начали публиковать данные о числе инфицированных, у которых болезнь проходит без каких-либо клинических симптомов. По данным на 31 марта в стране был выявлен 1 541 человек с бессимптомным протеканием болезни, из них 205 - ввозные случаи заражения. За минувшие сутки было зафиксировано 130 новых случаев, 302 таких пациента были выписаны, еще у двоих проявились симптомы болезни.

Таким образом, число пациентов с бессимптомным протеканием болезни за сутки сократилось на 174 случая и составило 1 367 человек.