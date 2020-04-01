В Москве неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу на улице

Неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу из пистолета у подъезда дома в Новой Москве.

В результате один человек госпитализирован с огнестрельным ранением, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Прибывшими на место полицейскими было установлено, что около подъезда одного из домов неизвестный в медицинской маске окликнул мужчину 1990 года рождения, из хулиганских побуждений с расстояния 5-7 метров предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил ему по ногам, после чего скрылся.

Москвич нарядом скорой помощи был доставлен в больницу с предварительным диагнозом "огнестрельное ранение".

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.