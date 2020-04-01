https://news.day.az/world/1218583.html Во Вьетнаме объявлена общенациональная эпидемия коронавируса
Во Вьетнаме объявлена общенациональная эпидемия коронавируса
Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук объявил в стране общенациональную эпидемию нового коронавируса.
Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован во Вьетнаме 23 января, по состоянию на 31 марта здесь выявлено 207 инфицированных.
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