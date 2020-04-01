Во Вьетнаме объявлена общенациональная эпидемия коронавируса

Мехрибан Алиева: «Все мы должны глубоко осознать, все усилия и средства могут не дать ожидаемых результатов, если эти меры, эти труды не будут поддержаны всеми нами и буквально каждым из нас, нашей гражданской, просто человеческой ответственностью и готовностью строго и безоговорочно выполнять четкие инструкции»

12:13, Политика 897