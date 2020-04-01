https://news.day.az/world/1218591.html В Афганистане прогремел взрыв, есть погибшие и раненые
В Афганистане прогремел взрыв, есть погибшие и раненые
По крайней мере восемь человек погибли и двое пострадали в среду в результате взрыва в провинции Гильменд на юге Афганистана.
Об этом сообщил телеканал TOLOnews, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, сработало взрывное устройство, установленное на обочине дороги
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