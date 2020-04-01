В Афганистане прогремел взрыв, есть погибшие и раненые

По крайней мере восемь человек погибли и двое пострадали в среду в результате взрыва в провинции Гильменд на юге Афганистана.

Об этом сообщил телеканал TOLOnews, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, сработало взрывное устройство, установленное на обочине дороги