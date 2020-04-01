Опустевший Санкт-Петербург в период карантина

Петербургские фотографы показали, как выглядит город в период карантина.

Как передает Day.Az со ссылкой на sobaka.ru, дворцовая площадь и Дом Зингера стоят в одиночестве, на Невском проспекте нет ни одной машины, а параллельно Магазину Купцов Елисеевых ходят люди в защитных масках.

По состоянию на 1 апреля, в России зарегистрировано 2 337 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Ограничения введены в 65 регионах России. В Петербурге и Ленинградской области также действует режим всеобщей самоизоляции.

Ранее российский актер и режиссер, ученик худрука петербургского МДТ Льва Додина и лауреат премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга"